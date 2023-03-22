В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Shot: житель Москвы упал со второго этажа в ГУМе, пытаясь сделать опасное селфи

Газета.Ru

Москвич упал со второго этажа в ГУМе в попытке сделать селфи на перилах, сообщает Shot со ссылкой на свой источник.

Москвич упал со второго этажа в ГУМе при попытке снять селфи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина гулял по торговым рядам главного универмага столицы на Красной площади. В какой-то момент он захотел сделать селфи. Пострадавший достал телефон и присел на перила, но не смог удержать свой вес и упал на пол ТЦ с галереи второго этажа.

По некоторым данным, его перевесил тяжелый рюкзак.

Россиянин погиб в попытке сделать селфи

В результате падения он приземлился возле фонтана.

Потерпевший был доставлен с переломом крестца в НИИ им. Склифосовского.

Ранее в Новокузнецке подросток сорвался с 10-метрового дерева и погиб. Медики, прибывшие на место происшествия, выявили у пострадавшего травмы головы и позвоночника, несовместимые с жизнью.

Происшествия,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий