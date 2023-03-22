Москвич упал со второго этажа в ГУМе при попытке снять селфи

Москвич упал со второго этажа в ГУМе в попытке сделать селфи на перилах, сообщает Shot со ссылкой на свой источник.
Мужчина гулял по торговым рядам главного универмага столицы на Красной площади. В какой-то момент он захотел сделать селфи. Пострадавший достал телефон и присел на перила, но не смог удержать свой вес и упал на пол ТЦ с галереи второго этажа.
По некоторым данным, его перевесил тяжелый рюкзак.
В результате падения он приземлился возле фонтана.
Потерпевший был доставлен с переломом крестца в НИИ им. Склифосовского.
Ранее в Новокузнецке подросток сорвался с 10-метрового дерева и погиб. Медики, прибывшие на место происшествия, выявили у пострадавшего травмы головы и позвоночника, несовместимые с жизнью.