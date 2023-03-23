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19 минут назад

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве подростка

ТАССиещё 3

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на двух мужчин в ходе бытового конфликта между мигрантами в Красногорске, в результате происшествия один человек погиб, второй пострадал. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве подростка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Красногорск задержан мужчина 2003 года рождения, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на Подмосковном бульваре в среду. В полицию сообщили, что слышали крики о помощи. Полицейские, прибыв на место, обнаружили двух молодых людей из ближнего зарубежья 2004 и 2005 годов рождения с телесными повреждениями. Им была оказана медицинская помощь, но до прибытия бригады медиков один из них умер. По данному факту следственными органами принято процессуальное решение.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что конфликт закончился поножовщиной. Со своей стороны в медицинских службах ТАСС уточнили, что погибшему участнику конфликта еще не исполнилось 18 лет.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Избиение,МВД России,
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