В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона

Российский самолет совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком разгерметизации. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пассажирскому Боинг-737, следовавшему рейсом Москва — Волгоград, пришлось вернуться обратно в аэропорт вылета. По словам источника, на борту воздушного судна присутствовало 187 пассажиров, посадка произошла в штатном режиме.

«По предварительной информации, причиной инцидента стало срабатывание датчика разгерметизации салона», — говорится в сообщении.