В Шереметьево экстренно сел самолет из-за разгерметизации салона

Российский самолет совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Шереметьево из-за технических проблем с датчиком разгерметизации. Об этом пишет РИА Новости.
Пассажирскому Боинг-737, следовавшему рейсом Москва — Волгоград, пришлось вернуться обратно в аэропорт вылета. По словам источника, на борту воздушного судна присутствовало 187 пассажиров, посадка произошла в штатном режиме.
«По предварительной информации, причиной инцидента стало срабатывание датчика разгерметизации салона», — говорится в сообщении.
Ранее в марте летевший из Новосибирска во Владивосток пассажирский лайнер резко сменил курс и вынужденно сел в Хабаровске. Отмечалось, что причиной аварийной посадки стал сильный туман и плохая видимость.