Генерала СКР Музраева осудили на 20 лет колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего руководителя следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в поджоге дома главы Волгоградской области Андрея Бочарова, квалифицированном как теракт, передает корреспондент ТАСС из зала заседания в среду.

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"Музраев признан виновным. Путем частичного сложения назначить 20 лет в исправительной колонии строгого режима, с лишением специального звания генерал-лейтенанта юстиции и государственных наград", - сказал председательствующий судья.

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Ранее гособвинитель просил суд назначить Музраеву 20 лет в колонии строгого режима. В ходе прений Музраев заявлял, что невиновен в поджоге дома Бочарова и других инкриминируемых ему преступлениях. По его словам, обвинения являются домыслом, поскольку основаны на ложных показаниях заинтересованных лиц.

Ночью 16 ноября 2016 года в Волгограде неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, и попытались поджечь стену дома. По данному факту следователями СК были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное повреждение чужого имущества путем поджога") и ч. 3 ст. 30, ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе в связи с осуществлением лицом служебной деятельности") УК РФ. Были установлены лица, причастные к преступлению: пять участников организованной преступной группы, лидером которой был бывший арендатор центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов, после задержания давший показания на генерала СК. Дело было передано для дальнейших следственных действий в ФСБ России.