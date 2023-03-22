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25 минут назад

Двое детей погибли в результате пожара в Одинцове

Вечерняя Москваиещё 4

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Часцы Одинцовского городского округа. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

Двое детей погибли в результате пожара в Одинцове
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— По предварительным данным, 21 марта 2023 года в вечернее время в частном доме, расположенном в поселке Часцы Одинцовского городского округа Московской области, произошел пожар. В результате происшествия погибли двое детей 2008 и 2015 годов рождения, — сказала она.

Уточняется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

Еще один пожар произошел в этот же вечер. Загорелась одна из квартир двухквартирного одноэтажного жилого дома в селе Вороново. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В ходе тушения представители экстренных служб нашли четырех погибших, двое из которых оказались детьми.

Происшествия,Екатерина Короткова,
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