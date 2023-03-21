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47 минут назад

Стало известно о новом обстреле Брянской области украинским беспилотником

Елена Прошина

Украинский беспилотник обстрелял поселок Климово, пять домов повреждены. Об очередной атаке со стороны ВСУ у себя в

Стало известно о новом обстреле Брянской области украинским беспилотником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Имеются повреждения пяти жилых домов», — написал он.

По словам Богомаза, на месте уже работают оперативные службы.

Днем 21 марта он уже сообщал https://t.me/avbogomaz/2144 об атаке со стороны ВСУ. Тогда Украина также использовала беспилотник, чтобы нанести удар по территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба». В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже выявлено не было.

Происшествия,Александр Богомаз,
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