Украинский беспилотник обстрелял поселок Климово, пять домов повреждены. Об очередной атаке со стороны ВСУ у себя в

Днем 21 марта он уже сообщал https://t.me/avbogomaz/2144 об атаке со стороны ВСУ. Тогда Украина также использовала беспилотник, чтобы нанести удар по территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба». В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже выявлено не было.