Стало известно о новом обстреле Брянской области украинским беспилотником

Украинский беспилотник обстрелял поселок Климово, пять домов повреждены. Об очередной атаке со стороны ВСУ у себя в
сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. Имеются повреждения пяти жилых домов», — написал он.
По словам Богомаза, на месте уже работают оперативные службы.
Днем 21 марта он уже сообщал https://t.me/avbogomaz/2144 об атаке со стороны ВСУ. Тогда Украина также использовала беспилотник, чтобы нанести удар по территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба». В результате атаки никто не пострадал, разрушений тоже выявлено не было.