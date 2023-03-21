Грузовые вагоны сошли с рельсов на Урале

Вагоны грузового поезда сошли с железной дороги между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский. Движение поездов не приостановлено, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры во вторник.
"21 марта, в 18:20 [16:20 мск], между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 13 вагонов грузового поезда № 3358 с грузом известняка без их опрокидывания. Движение поездов не приостанавливалось", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Организованы доследственная и прокурорская проверки, на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных органов.