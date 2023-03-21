Грузовые вагоны сошли с рельсов на Урале

"21 марта, в 18:20 [16:20 мск], между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 13 вагонов грузового поезда № 3358 с грузом известняка без их опрокидывания. Движение поездов не приостанавливалось", - говорится в сообщении.