В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

В Екатеринбурге 13 грузовых вагонов сошли с рельсов

ТАСС

Вагоны грузового поезда сошли с железной дороги между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский. Движение поездов не приостановлено, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры во вторник.

Грузовые вагоны сошли с рельсов на Урале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"21 марта, в 18:20 [16:20 мск], между станциями ВИЗ и Екатеринбург-Пассажирский Свердловской железной дороги произошел сход 13 вагонов грузового поезда № 3358 с грузом известняка без их опрокидывания. Движение поездов не приостанавливалось", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Организованы доследственная и прокурорская проверки, на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор для координации действий правоохранительных органов.

Происшествия,Следственный комитет,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий