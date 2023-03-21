Полицейские задержали трех подозреваемых в разбойном нападении на случайных прохожих в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

«Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из отдела МВД России по району Арбат Москвы задержаны двое молодых людей и девушка. Они подозреваются в разбойном нападении с применением насилия, которое было совершено на ул. Арбат», - отметила Волк.

Она пояснила, что ночью подозреваемые спровоцировали конфликт со случайными прохожими, избили их и похитили у одного из потерпевших поясную сумку с деньгами и другим имуществом. Вскоре после произошедшего злоумышленников задержали в Москве по адресам их проживания.