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1 час назад

Двух мужчин и девушку задержали по подозрению в разбойном нападении на прохожих на Арбате

Агентство «Москва»иещё 4

Полицейские задержали трех подозреваемых в разбойном нападении на случайных прохожих в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из отдела МВД России по району Арбат Москвы задержаны двое молодых людей и девушка. Они подозреваются в разбойном нападении с применением насилия, которое было совершено на ул. Арбат», - отметила Волк.

Она пояснила, что ночью подозреваемые спровоцировали конфликт со случайными прохожими, избили их и похитили у одного из потерпевших поясную сумку с деньгами и другим имуществом. Вскоре после произошедшего злоумышленников задержали в Москве по адресам их проживания.

Волк добавила, что по данному факту следователем отдела МВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия,Видео,Ирина Волк,МВД России,
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