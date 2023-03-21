Суд в Италии одобрил экстрадицию сына губернатора Усса в США

Итальянский суд одобрил экстрадицию сын красноярского губернатора Артема Усса в США. Защита намерена подать апелляцию. Об этом пишет РИА Новости.

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Как постановил суд, существуют условия для экстрадиции обвиняемого по второму и третьему пунктам обвинения — нарушение эмбарго в отношении Венесуэлы и банковское мошенничество. Отмечается, что требование России об экстрадиции Усса на родину было отклонено.

В январе Артем Усс на одном из судебных заседаний заявил, что против экстрадиции в США. Вместе с тем он выразил желание быть выданным России, где он обвиняется в отмывании денег.