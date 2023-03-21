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45 минут назад

Суд в Италии одобрил экстрадицию Артёма Усса в США

RT на русскомиещё 1

Суд в Италии одобрил экстрадицию в США сына красноярского губернатора Артёма Усса. Об этом сообщил адвокат россиянина. По его словам, защита подаст апелляцию.

Суд в Италии одобрил экстрадицию Артема Усса в США
Фото: СоцсетиСоцсети

«Суд одобрил экстрадицию по двум из четырёх пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд», — сказал ТАСС один из адвокатов российского гражданина.

О задержании Усса в Италии по запросу американских властей 19 октября 2022 года сообщил Минюст США.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения властей США в адрес его сына. К настоящему времени россиянин переведён под домашний арест во исполнение решения Апелляционного суда.

США ввели санкции против задержанного в Италии Артёма Усса.

Происшествия,Александр Усс,Министерство юстиции США,
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