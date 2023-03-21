СК показал видео с места обыска в квартире блогера Митрошиной

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места обыска в квартире блогера Александры Митрошиной, расположенной на улице Большая Дмитровка в Москве.

Судя по видео, квартира абсолютно пуста, в ней не делали ремонт, в помещениях лежат строительные принадлежности.

Ранее стало известно, что в отношении блогера возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. По данным СК, Митрошина около двух лет применяла упрощенную систему налогообложения для ИП.

Таким образом она получала доход от оказания услуг по реализации курсов по образованию, который превышал установленный законом лимит.

В России сейчас на нее зарегистрирована одна компания - ООО "Инновационные технологии для блогеров", ее годовой доход - около 7,5 миллиона рублей. Также Митрошина является совладельцем ООО "Тынеодна". В интернете Митрошина вела курсы по продвижению в соцсетях. В прошлом году она переехала в Дубай.