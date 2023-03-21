Полицейские пострадали, разнимая драку кота и собаки в Подмосковье

Два полицейских пострадали, разнимая драку служебной собаки с уличным котом. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в подмосковном Дмитрове.

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Сержанты полиции вместе с псом приехали в город для сопровождения подозреваемых в участок. Когда задержанных выводили из подъезда, на собаку внезапно напал уличный кот. Драка оказалась серьезной и разнимать ее пришлось уже полицейским, которым тоже досталось от животных.

Правоохранители обратились к медикам с ранами от клыков и когтей — преимущественно на руках. Госпитализация им не потребовалась, полицейские находятся на амбулаторном лечении и продолжают нести службу. Проводится проверка.

Напомним, что 19 марта под Санкт-Петербургом 15-летняя девочка оказалась в реанимации после нападения шарпея. Инцидент произошел в Сестрорецке — питомец напал на школьницу после того, как его спровоцировал другой ребенок.