Жителя Оренбургской области убила его корова

В Оренбургской области мужчина погиб от удара коровы копытом, сообщает "Полиция Бугурусланская" в своей группе во "ВКонтакте".

В одном из сел Северного района произошел несчастный случай.

В дежурную часть отделения полиции МО МВД России "Бугурусланский" поступило сообщение о том, что в сельском сарае на придомовой территории было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что погибший зашел в это помещение во время отела домашней коровы. Тогда животное испугалось и, защищая приплод, ударило потерпевшего в область виска копытом.

В результате полученной травмы мужчина скончался на месте.

По факту несчастного случая организована ведомственная проверка, ее материалы передадут в следственные органы.