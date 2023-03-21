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51 минуту назад

Столичный контролер задержал находящегося в розыске безбилетника

Lenta.ruиещё 2

Контролер московского метро задержал безбилетника, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок», передает РИА Новости.

Столичный контролер задержал находящегося в розыске безбилетника
Фото: ТАССТАСС

Как стало известно, задержание произошло на станции метро «Текстильщики». Контролер остановил пассажира, который прошел через турникет без оплаты. Для оформления протокола о нарушении работник метро попросил мужчину предъявить документ, удостоверяющий личность, но тот отказался.

«Работники были вынуждены обратиться к сотрудникам полиции. Оказалось, что нарушитель правил проезда находится в федеральном розыске», — поделились там.

В пресс-службе пояснили, что в случае выявления безбилетного проезда контролеры обязаны попросить пассажира предъявить удостоверяющий личность документ. Если же тот отказывается, то работники метро вправе вызвать полицию.

В прошлом году благодаря системе распознавания лиц в московском метро задержали 56-летнего уроженца Ставрополья, который более 12 лет находился в федеральном розыске. В 2009 году мужчина стал фигурантом дела об убийстве. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. В том же году он переехал в Москву, чтобы скрыться от следствия.

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