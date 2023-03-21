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33 минуты назад

В Якутске завели уголовное дело по факту тройного убийства

Газета.Ruиещё 2

Уголовное дело завели в городе Якутске, где в квартире жилого дома ранее произошло убийство трех человек, следственные действия продолжаются. Об этом заявили в СК РФ по региону на официальном сайте.

В Якутске завели уголовное дело по факту тройного убийства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"20 марта 2023 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир жилого дома в городе Якутске тел троих человек с огнестрельными ранениями", - пояснили представители ведомства.

Как уточняется, дело расследуется по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ - "Убийство".

Жертвами стали двое мужчин 24 и 44 лет и 31-летняя женщина.

Осуществлен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Обстоятельства преступления в квартире и что стало причиной тройного убийства в настоящий момент неизвестны.

Ранее стало известно, что в Бурятии пенсионерка угрожала убийством многодетной семье из-за шума в квартире.

Происшествия,Следственный комитет,
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