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1 час назад

Двое россиян на снегоходе столкнулись с мостом и погибли

Lenta.ruиещё 1

На Чукотке два человека погибли после того, как на снегоходе врезались в мост. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД России.

Двое россиян на снегоходе погибли при столкновении с мостом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным министерства, двое россиян в возрасте 25 лет и 31 года на снегоходе ARCTIC-CAT пытались проехать под мостом. Водитель транспортного средства не справился с управлением и столкнулся с пролетом моста. В момент аварии в российском регионе были сложные погодные условия.

В МВД подчеркнули, что снегоход не был зарегистрирован, а его водитель не имел право на управление транспортным средством. До ДТП управлявший снегоходом мужчина привлекался к административной ответственности.

Ранее под Тверью два россиянина катались на снегоходе и врезались в дерево, в результате чего водитель погиб. Пассажир остался в живых, но получил легкую травму.

Происшествия,МВД России,
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