В Тюменской области нашли пропавшего 13-летнего мальчика

В Тюменской области на трассе в районе села Ярково нашли 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в группе «В ДПСО „ТюменьРегионСпас“ Национальный центр помощи». Неравнодушный Михаил, сотрудник OZON, увидел ребенка, покормил его и сообщил центру, что движется с ним в сторону Тюмени.

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«Пока шел сбор информации и группы готовились к выезду, инфогруппой было принято решение проинформировать дальнобойщиков и все населенные пункты по трассе Тюмень — Тобольск, что и привело к заветному — найден, жив! Данил двигался в противоположную от района сторону, где его и подобрал сотрудник OZON, Михаил», — пишут в социальной сети.

Данил исчез после тревожных новостей полученных от родственников в 15:20, 20 марта. Заявка на поиск поступила в 19:44. После рассылки ориентировок по соцсетям поступило несколько свидетельств о том, что мальчика видели на территории населенного пункта, где он просил деньги на такси, чтобы уехать.