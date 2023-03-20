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59 минут назад

Shot: жители Джанкоя сообщают о взрывах и звуках стрельбы

Газета.Ru

Жители Джанкоя в Крыму сообщают о звуках стрельбы и взрывах, вероятно, работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Shot: жители Джанкоя сообщают о взрывах и звуках стрельбы
Фото: кадр из видеокадр из видео

По информации Shot, согласно предварительным данным, системы ПВО пытаются сбить БПЛА.

Кроме того, как пишет mk.ru, вечером 20 марта в Джанкое жители зафиксировали налет нескольких дронов, один из которых упал в городе после автоматной очереди.

При этом официальная информация о происходящем на данный момент отсутствует.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в интервью еженедельнику «Звезда» заявил, что на территории региона находится значительная группировка военных, которая обеспечивает необходимую безопасность на полуострове. Он добавил, что количество сбитых БПЛА противника показывает эффективность ее работы.

Происшествия,Сергей Аксенов,
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