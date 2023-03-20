Shot: жители Джанкоя сообщают о взрывах и звуках стрельбы

Жители Джанкоя в Крыму сообщают о звуках стрельбы и взрывах, вероятно, работают системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации Shot, согласно предварительным данным, системы ПВО пытаются сбить БПЛА.
Кроме того, как пишет mk.ru, вечером 20 марта в Джанкое жители зафиксировали налет нескольких дронов, один из которых упал в городе после автоматной очереди.
При этом официальная информация о происходящем на данный момент отсутствует.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в интервью еженедельнику «Звезда» заявил, что на территории региона находится значительная группировка военных, которая обеспечивает необходимую безопасность на полуострове. Он добавил, что количество сбитых БПЛА противника показывает эффективность ее работы.