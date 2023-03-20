В Канаде школьник ранил ножом трех человек

Полиция Галифакса (провинция Новая Шотландия) задержала ученика средней школы, который в понедельник ранил ножом трех человек. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, инцидент произошел утром в одной из школ Бедфорда, который является ближайшим пригородом Галифакса. Прибывшие на место полицейские задержали школьника, ранившего трех человек. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии не сообщается.

Имя и другие данные задержанного в связи с его несовершеннолетием не раскрываются. Полиция не уточняет, кто именно пострадал.