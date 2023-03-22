80 лет трагедии в Хатыни: стало известно, сколько на самом деле деревень сожгли нацисты в Беларуси

Во время Великой Отечественной войны на территории Советского Союза фашисты и их союзники реализовали массовое уничтожение представителей народов и этнических групп: таким образом они хотели перестроить мир. Маленькая белорусская деревня стала одной из многих, где жителей не пощадили только потому, что они не подходили под видение гитлеровцев. 149 жителей Хатыни согнали в один сарай и сожгли заживо. Это преступление совершил 118-й специальный полицейский батальон, который сформировали из бывших граждан СССР украинской национальности. «Небольшая белорусская деревня Хатынь, которая была уничтожена не столько нацистами, сколько коллаборационистами, то есть их пособниками, – это особый символ злодеяний оккупантов. Причем для Белоруссии это тот самый символ, который можно показывать всем, ведь деревня расположена недалеко от Минска. Подобная политика достаточно типична для нацистского оккупационного режима, но она неспецифична. Мы можем говорить о массовом уничтожении деревень при отступлении на северо-западе России. В Новгородской области есть подобная деревня, которую сожгли, и сейчас там находится мемориал «Любино Поле». А таких деревень у нас не сотни, а тысячи, даже многие тысячи», – рассказал Борис Ковалев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН. Спустя 80 лет об этой трагедии необходимо помнить: ведь и сейчас боевики ВСУ фактически ассоциируют себя с убийцами жителей Хатыни. Не стоит забывать, что так же, как белорусов в маленькой деревне, в новейшей истории убивали тысячи иракцев, сербов, афганцев и сирийцев. Сейчас на месте пожара находится мемориальный комплекс «Хатынь», в центре которого установлена скульптура старика, держащего тело мальчика на руках. Авторы вкладывали в памятник особый смысл – он символизирует непокоренного человека, который не сдался врагу. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / globallookpress.com