Появились подробности о врезавшемся в ЛЭП в Подмосковье беспилотнике

Беспилотник, который врезался в линии электропередач (ЛЭП) в подмосковном Щелкове, оборудован стандартным набором функций. Взрывчатка на нем отсутствует. Подробности об инциденте раскрыла администрация городского округа в своем Telegram-канале.

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Как рассказали местные власти, информация о крушении дрона поступила в 11:48 дня, после чего место происшествия было оперативно оцеплено. «На данный момент вопросом занимаются компетентные органы. ЛЭП не повреждена. Пострадавших нет», — сообщили в администрации.

К посту также прикреплена фотография упавшего дрона. На корпусе аппарата видна надпись «летающая лаборатория». При этом принадлежность беспилотника власти пока не называли.

Об инциденте с беспилотником в Щелкове стало известно 20 марта. Как сообщил Mash, дрон без опознавательных знаков запутался в линиях электропередачи.