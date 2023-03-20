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1 час назад

Власти раскрыли подробности о врезавшемся в ЛЭП в Подмосковье беспилотнике

Lenta.ru

Беспилотник, который врезался в линии электропередач (ЛЭП) в подмосковном Щелкове, оборудован стандартным набором функций. Взрывчатка на нем отсутствует. Подробности об инциденте раскрыла администрация городского округа в своем Telegram-канале.

Появились подробности о врезавшемся в ЛЭП в Подмосковье беспилотнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали местные власти, информация о крушении дрона поступила в 11:48 дня, после чего место происшествия было оперативно оцеплено. «На данный момент вопросом занимаются компетентные органы. ЛЭП не повреждена. Пострадавших нет», — сообщили в администрации.

Беспилотник врезался в линию электропередач в Подмосковье

К посту также прикреплена фотография упавшего дрона. На корпусе аппарата видна надпись «летающая лаборатория». При этом принадлежность беспилотника власти пока не называли.

Об инциденте с беспилотником в Щелкове стало известно 20 марта. Как сообщил Mash, дрон без опознавательных знаков запутался в линиях электропередачи.

Аналогичный случай произошел в Белгородской области. Там жители села Нечаевка нашли запутавшийся в ЛЭП дрон в пяти километрах от границы с Украиной. Кроме того, в поле обнаружили осколки аппарата. Принадлежность дрона неизвестна. Предположительно, им управляли иностранцы.

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