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38 минут назад

Беспилотник врезался в линию электропередач в Подмосковье

Илья Родин

В Щелково (Подмосковье) беспилотный летательный аппарат врезался в линию электропередач. Специалисты не обнаружили взрывчатые вещества на устройстве, пишет РИА «Новости».

Беспилотник врезался в линию электропередач в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В администрации ГО Щелково рассказали, что специалисты силовых ведомств оперативно выехали на место происшествия, оцепили его.

В Тульской области обнаружили упавший беспилотник

При осмотре было обнаружено, что дрон являлся стандартным аппаратом, с обычным набором функций. Взрывчатые вещества при изучении обломков устройства не были обнаружены.

Уточняется, что линия электропередач не повреждена, местные жители не пострадали.

На месте происшествия работают следователи. Информация о владельце дрона пока не поступала.

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