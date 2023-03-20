Беспилотник врезался в линию электропередач в Подмосковье

В Щелково (Подмосковье) беспилотный летательный аппарат врезался в линию электропередач. Специалисты не обнаружили взрывчатые вещества на устройстве, пишет РИА «Новости».

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В администрации ГО Щелково рассказали, что специалисты силовых ведомств оперативно выехали на место происшествия, оцепили его.

При осмотре было обнаружено, что дрон являлся стандартным аппаратом, с обычным набором функций. Взрывчатые вещества при изучении обломков устройства не были обнаружены.

Уточняется, что линия электропередач не повреждена, местные жители не пострадали.