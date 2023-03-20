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39 минут назад

AFP: в ЦАР начали расследование по делу об убийстве девяти граждан КНР

ТАСС

Прокуратура Центрально-Африканской Республики (ЦАР) приступила в понедельник к расследованию произошедшего накануне на юге страны убийства девяти граждан КНР. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

В ЦАР начали расследование по делу об убийстве девяти граждан КНР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Пока никто не взял на себя ответственность за содеянное, отмечает оно.

19 марта неизвестные убили в районе города Бамбари на шахте по добыче золота девять граждан КНР, которые работали на предприятии. Еще двое получили ранения.

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник призвал строго и в соответствии с законом наказать виновных в нападении на китайских граждан в ЦАР.

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