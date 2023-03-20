В ЦАР начали расследование по делу об убийстве девяти граждан КНР

Прокуратура Центрально-Африканской Республики (ЦАР) приступила в понедельник к расследованию произошедшего накануне на юге страны убийства девяти граждан КНР. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Пока никто не взял на себя ответственность за содеянное, отмечает оно.

19 марта неизвестные убили в районе города Бамбари на шахте по добыче золота девять граждан КНР, которые работали на предприятии. Еще двое получили ранения.