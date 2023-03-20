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28 минут назад

SHOT: в Волге могли найти тело основателя Cream Soda

Газета.Ru

В Волге могли найти, предположительно, тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

В ближайшее время должен начаться процесс опознания, уточнил инсайдер.

Трагедия произошла у села Диево-Городище Некрасовского района. По данным управления Следственного комитета, всего под лед провалились пять человек. По факту происшествия начата доследственная проверка.

СМИ: основатель Cream Soda Дмитрий Свиргунов мог утонуть под Ярославлем

Участники поп-группы Cream Soda подтвердили, что основатель проекта Дмитрий Свиргунов провалился под лед под Ярославлем.

«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти»,— сообщили в официальном паблике группы.

О том, что тело одного из пропавших людей было найдено, ранее сообщили спасатели.

Происшествия,Видео,Дмитрий Свиргунов,Следственный комитет,
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