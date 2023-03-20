«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти»,— сообщили в официальном паблике группы.