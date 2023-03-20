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28 минут назад

СК России возбудил дело в отношении судей Международного уголовного суда

Алиса Селезнёва

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и трех судей Международного уголовного суда, которые приняли решение о «привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело в отношении прокурора Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan) и судей Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez).

В СК России отметили, что в действиях прокурора Международного уголовного суда, который ходатайствовал об аресте граждан России, содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК России.

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То есть, «привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется. В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», - напомнили в ведомстве.

При этом российские следователи считают, что в действиях судей МУС также содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК РФ. А также признаки «заведомо незаконного заключения под стражу и приготовления к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой».

17 марта МУС выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который Международный уголовный суд счел незаконным.

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя это решение МУС, назвал его «окончательным обрушением системы международного права», так как «доверие исчерпано».

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