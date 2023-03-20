Группа мужчин избила и ограбила подростков в Москве

На юго-западе столицы группа злоумышленники избили и ограбили группу подростков. Об этом стало известно в понедельник, 20 марта.

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Преступление произошло ночью 16 марта в жилом доме на улице Профсоюзной. Злоумышленники собрались выпить. Мужчины узнали, что в том же доме отдыхает компания подростков и позвали их в гости. Молодые люди в возрасте от 15 до 17 лет приняли приглашение.

В процессе общения подростки выяснили, что у мужчин имеется криминальное пошлое, испугались и покинули помещение. При этом они забыли в гостях электронную сигарету, музыкальную колонку и нож.

Под предлогом передачи имущества злоумышленники выманили подростков на встречу во дворе. Около подъезда мужчины избили детей, и отобрали у них деньги и мобильные телефоны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Двоих фигурантов задержали. Как сообщило агентство городских новостей «Москва», личности еще двоих мужчин устанавливают.