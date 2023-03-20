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Группа мужчин избила и ограбила подростков на юго-западе Москвы

Вечерняя Москва

На юго-западе столицы группа злоумышленники избили и ограбили группу подростков. Об этом стало известно в понедельник, 20 марта.

Группа мужчин избила и ограбила подростков в Москве
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя МоскваИгорь Генералов / Вечерняя Москва

Преступление произошло ночью 16 марта в жилом доме на улице Профсоюзной. Злоумышленники собрались выпить. Мужчины узнали, что в том же доме отдыхает компания подростков и позвали их в гости. Молодые люди в возрасте от 15 до 17 лет приняли приглашение.

В процессе общения подростки выяснили, что у мужчин имеется криминальное пошлое, испугались и покинули помещение. При этом они забыли в гостях электронную сигарету, музыкальную колонку и нож.

Под предлогом передачи имущества злоумышленники выманили подростков на встречу во дворе. Около подъезда мужчины избили детей, и отобрали у них деньги и мобильные телефоны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Двоих фигурантов задержали. Как сообщило агентство городских новостей «Москва», личности еще двоих мужчин устанавливают.

Другое нападение на подростка произошло в столичном метро. Мужчина поссорился с 15-летним мальчиком и ударил его головой по лицу.

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