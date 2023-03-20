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35 минут назад

Cream Soda подтвердила информацию о провалившемся под лед Свиргунове

Елена Прошина

Группа Cream Soda подтвердила, что продюсер и фронтмен коллектива Дмитрий Свиргунов и его друзья провалились под лед в Ярославской области. Об этом говорится в аккаунте команды в соцсети «В контакте».

Cream Soda подтвердила информацию о провалившемся под лед Свиргунове
Фото: соцсетисоцсети

«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти», - говорится в сообщении.

Дмитрий Свиргунов купил дом в Диевом Городище еще в период пандемии и часто туда приезжал. В этот раз он отмечал день рождения вместе с друзьями. 11 марта музыканту исполнилось 35 лет. Инцидент произошел в ночь на 20 марта. Компания решила перейти Волгу, в какой-то момент лед не выдержал и треснул.

В воду провалились пять человек. Двое смогли выбраться: 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Однако позднее Аристарх скончался в машине скорой помощи. Еще трое считаются пропавшими без вести, среди них сам Дмитрий Свиргунов, его 25-летний брат Роман, а также экс-хоккеист Георгий Киселев. Их тела сейчас ищут.

Происшествия,Георгий Киселев,
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