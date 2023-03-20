Cream Soda подтвердила информацию о провалившемся под лед Свиргунове

Группа Cream Soda подтвердила, что продюсер и фронтмен коллектива Дмитрий Свиргунов и его друзья провалились под лед в Ярославской области. Об этом говорится в аккаунте команды в соцсети «В контакте».

Фото: соцсети соцсети

«Сегодня ночью у нас произошла трагедия. Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лед. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселева до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лед, удалось достать, но не удалось спасти», - говорится в сообщении.

Дмитрий Свиргунов купил дом в Диевом Городище еще в период пандемии и часто туда приезжал. В этот раз он отмечал день рождения вместе с друзьями. 11 марта музыканту исполнилось 35 лет. Инцидент произошел в ночь на 20 марта. Компания решила перейти Волгу, в какой-то момент лед не выдержал и треснул.