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43 минуты назад

Иностранец сообщил в полицию о стрельбе в одном из московских дворов

Мослента

Проживающий в Москве американец услышал стрельбу во дворе жилого дома и обратился в полицию, передает Telegram-канал Shot.

Иностранец сообщил в полицию о стрельбе в одном из московских дворов
Фото: МослентаМослента

По имеющейся информации, инцидент произошел ночью в районе Кунцево. 21-летний гражданин США встретил у одного из жилых домов мужчину с оружием в руках, который заявил, что скрывается от преследования.

После этого мужчина начал стрелять из пистолета в воздух. Иностранец, ставший свидетелем событий, скрылся с места происшествия ради собственной безопасности и заявил о стрелявшем в правоохранительные органы. По данному факту проводится проверка. Нарушителя разыскивают.

Ранее московские оперативники задержали вооруженного преступника, угрожавшего им гранатой.

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