Сообщение об отравленном хлебе в России оказалось фейком

Сообщение об отравленном бромметилом хлебе оказалось недостоверным. Информация о якобы опасности хлеба из-за бромистого метила распространяется в сети с 2012 года. Фейк берет начало с сюжета «Отравленный хлеб», который вышел на телеканале РЕН ТВ.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В новостном сюжете утверждается, что в России разрешили опылять пшеницу бромистым метилом.

«В России официально разрешили травить людей хлебом. Теперь чтобы родить ребенка-мутанта или самому отправиться на тот свет достаточно каждый день съедать по булке», — говорит телеведущий в подводке.

Бромистый метил — действующее вещество пестицидов, которые используются для борьбы с вредителями. Уточняется, что препарат на основе бромистого метила может использоваться для фумигации зерна, кормов и древесины.

В Россельхознадзоре тогда опровергли слухи об отравленном зерне для хлеба. В ведомстве сообщили, что бромистый метил — это не яд, и не является запрещенным. Также там отметили, что в тех количествах, в которых его применяют для обработки посевов, человеку он нанести вред не может.

«Бромиды известны как лечебное средство уже не первое столетие», — добавили в ведомстве.

Ведомство в 2012 ответило сразу на несколько статей на эту тему. Одна из них, например, после этого была удалена изданием.

«Легко заметить, что "ядовитый газ бромметил" крайне нестоек, и продукты его распада уходят в атмосферу, что и послужило введению ряда ограничений на его применение в соответствии с Монреальским протоколом. Так что утверждение о том, что «газ может накапливаться в зерне, при этом хлеб становится не просто ядовитым, а "пищей для мутаций", не научно. Мягко говоря», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Бромметил применяют не только в России, но и в европейских странах, а также в США. Но его использование ограничено из-за воздействия на озоновый слой.