Начальник полиции Иркутска совершил суицид в своем кабинете

Начальник полиции Иркутска Герман Братчиков покончил жизнь самоубийством прямо на рабочем месте. Об этом стало известно Телеграм-каналу Baza.

Фото: Banki.loans Banki.loans

Как сообщается, Братчиков утром заступил на дежурство и получил табельное оружие. Затем начальник полиции принял участие в селекторном совещании с вышестоящим руководством. Вернувшись после совещания в свой кабинет, Братчиков закрыл дверь и не выходил из него на протяжении нескольких часов.