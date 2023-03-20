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23 минуты назад

Начальник полиции Иркутска Герман Братчиков совершил самоубийство прямо в своем кабинете

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Начальник полиции Иркутска Герман Братчиков покончил жизнь самоубийством прямо на рабочем месте. Об этом стало известно Телеграм-каналу Baza.

Начальник полиции Иркутска совершил суицид в своем кабинете
Фото: Banki.loansBanki.loans

Как сообщается, Братчиков утром заступил на дежурство и получил табельное оружие. Затем начальник полиции принял участие в селекторном совещании с вышестоящим руководством. Вернувшись после совещания в свой кабинет, Братчиков закрыл дверь и не выходил из него на протяжении нескольких часов.

Обеспокоенные сотрудники пытались дозвониться на служебный и на мобильный телефоны Братчикова, однако он не отвечал. Тогда было принято решение вскрыть дверь кабинета, где сотрудники обнаружили труп начальника.

Происшествия,Герман Братчиков,
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