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19 минут назад

Летевший в Казань самолет экстренно сел в Самаре

РИА "ФедералПресс"

Пассажиры рейса Душанбе – Казань приземлились на запасном аэродроме. В столицу Татарстана самолет не смог долететь из-за сильного тумана.

Летевший в Казань самолет экстренно сел в Самаре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В связи с метеоусловиями в аэропорту «Казань» (туман) рейс SVR 2990 А320 из Душанбе, который должен быть совершить посадку в Казани в 07:15, ушел на запасной аэродром в Самару», – сообщили в аэропорту столицы Татарстана.

Посадка в самарском аэропорте «Курумоч» прошла спокойно. Днем судно будет отправлено в пункт назначения.

Синоптики сообщают об ухудшении видимости в Татарстане на 500 м и менее в связи с сильным туманом.

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