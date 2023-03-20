Летевший в Казань самолет экстренно сел в Самаре

Пассажиры рейса Душанбе – Казань приземлились на запасном аэродроме. В столицу Татарстана самолет не смог долететь из-за сильного тумана.
«В связи с метеоусловиями в аэропорту «Казань» (туман) рейс SVR 2990 А320 из Душанбе, который должен быть совершить посадку в Казани в 07:15, ушел на запасной аэродром в Самару», – сообщили в аэропорту столицы Татарстана.
Посадка в самарском аэропорте «Курумоч» прошла спокойно. Днем судно будет отправлено в пункт назначения.
Синоптики сообщают об ухудшении видимости в Татарстане на 500 м и менее в связи с сильным туманом.