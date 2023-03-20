Летевший в Казань самолет экстренно сел в Самаре

«В связи с метеоусловиями в аэропорту «Казань» (туман) рейс SVR 2990 А320 из Душанбе, который должен быть совершить посадку в Казани в 07:15, ушел на запасной аэродром в Самару», – сообщили в аэропорту столицы Татарстана.