В Херсонской области полиция нашла тайник с боеприпасами

Сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции выявили боеприпасы в лесном участке в городе Скадовске. <...> По имеющейся информации, данный тайник предназначался для диверсионно-разведывательной группы ВСУ", - говорится в сообщении.
В тайнике, замаскированном грунтом, травой и ветками, полицейские нашли 275 патронов калибра 5,45 мм, 3 гранаты РГН без взрывателей и 400 г пороха.