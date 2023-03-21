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21 минуту назад

В Херсонской области полиция нашла тайник с боеприпасами

ТАССиещё 4

Сотрудники полиции обнаружили в лесу возле города Скадовска Херсонской области тайник с боеприпасами для диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В Херсонской области полиция нашла тайник с боеприпасами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции выявили боеприпасы в лесном участке в городе Скадовске. <...> По имеющейся информации, данный тайник предназначался для диверсионно-разведывательной группы ВСУ", - говорится в сообщении.

В тайнике, замаскированном грунтом, травой и ветками, полицейские нашли 275 патронов калибра 5,45 мм, 3 гранаты РГН без взрывателей и 400 г пороха.

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