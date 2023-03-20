В Ярославской области пять человек провалились под лед

В Некрасовском районе Ярославской области в ночь на понедельник на Волге провалились под лед пять человек, спасти удалось одного человека. Об этом сообщил ТАСС глава Некрасовского района Павел Кулаков.
"Провалились пять человек, двоих удалось спасательным службам извлечь из воды, один впоследствии погиб уже в карете скорой помощи. Троих достать не смогли. Идет поисково-спасательная операция", - сказал Кулаков.
По его словам, инцидент произошел ночью, около 03:00, в районе населенного пункта Диево-Городище. Предположительно, это были дачники с пропиской в Москве и Тверской области.