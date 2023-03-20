Турецкий город затопило после землетрясений

Улицы турецкого города Искендерун затопило из-за резкого подъема уровня моря. Как сообщает РИА Новости, вода стала прибывать в пострадавший от землетрясения город минувшей ночью.
Сейчас движение транспортных средств и пешеходов затруднено, местами оно полностью перекрыто. Команды муниципалитета Искендеруна приступили к отводу воды с дорог.
Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6, которые привели к обрушениям десятков тысяч зданий. Как заявлял 16 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, число погибших из-за стихийного бедствия в стране превысило 49 тысяч человек, ранения получили более 115 тысяч.
После землетрясений в Искендеруне уже поднимался уровень моря. Еще 8 февраля из города временно эвакуировали жильцов и работников, а также вывезли торговые объекты и банки. Кроме того, в порту города после толчков начался крупный пожар на контейнерном складе, который удалось взять под контроль лишь через несколько дней.