Турецкий город затопило после землетрясений

Улицы турецкого города Искендерун затопило из-за резкого подъема уровня моря. Как сообщает РИА Новости, вода стала прибывать в пострадавший от землетрясения город минувшей ночью.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Сейчас движение транспортных средств и пешеходов затруднено, местами оно полностью перекрыто. Команды муниципалитета Искендеруна приступили к отводу воды с дорог.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6, которые привели к обрушениям десятков тысяч зданий. Как заявлял 16 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, число погибших из-за стихийного бедствия в стране превысило 49 тысяч человек, ранения получили более 115 тысяч.