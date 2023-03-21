Стало известно об обысках у сотрудников «Мемориала» в Москве

Следователи во вторник начали проводить серию обысков у сотрудников общества "Мемориал" (признано иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Утром во вторник следователи пришли с обысками к ряду сотрудников "Мемориала", проживающих в Москве. В частности, следственные действия идут у председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова и у председателя правления общества "Мемориал" Яна Рачинского", - сказали в правоохранительных органах. Там отметили, что вероятнее всего, обыски связаны с делом о реабилитации нацизма. В Telegram-канале самого общества "Мемориал" также сказано, что по ряду адресов руководителей организации в Москве проводятся обыски, однако иных подробностей не сообщается.
Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества "Мемориал" по ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма"). Уголовное дело в отношении возбуждено по заявлению членов общественного движения "Ветераны России". Его расследует Тверской СО ГСУ СК России по Москве. ТАСС пока не располагает официальным комментарием СК России.
В конце декабря 2021 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" за нарушения закона об иноагентах.