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25 минут назад

Следователи проводят серию обысков у сотрудников общества "Мемориал" в Москве

ТАССиещё 2

Следователи во вторник начали проводить серию обысков у сотрудников общества "Мемориал" (признано иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Стало известно об обысках у сотрудников «Мемориала» в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Утром во вторник следователи пришли с обысками к ряду сотрудников "Мемориала", проживающих в Москве. В частности, следственные действия идут у председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова и у председателя правления общества "Мемориал" Яна Рачинского", - сказали в правоохранительных органах. Там отметили, что вероятнее всего, обыски связаны с делом о реабилитации нацизма. В Telegram-канале самого общества "Мемориал" также сказано, что по ряду адресов руководителей организации в Москве проводятся обыски, однако иных подробностей не сообщается.

Ранее сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества "Мемориал" по ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма"). Уголовное дело в отношении возбуждено по заявлению членов общественного движения "Ветераны России". Его расследует Тверской СО ГСУ СК России по Москве. ТАСС пока не располагает официальным комментарием СК России.

В конце декабря 2021 года Верховный суд РФ принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" за нарушения закона об иноагентах.

Происшествия,Безопасность,Олег Орлов,Никита Петров,Следственный комитет,Верховный суд,Мемориал,
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