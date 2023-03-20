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32 минуты назад

Shot: взрывчатку нашли у упавшего в Тульской области беспилотника

Газета.Ru

Взрывчатку обнаружили при обследовании упавшего под Тулой беспилотника, сообщает Telegram-канал Shot.

У упавшего в Тульской области беспилотника нашли взрывчатку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, дрон нес около двух килограммов кумулятивных боеприпасов, предназначенных для поражения броневых подвижных и стационарных целей.

Размер крыльев беспилотника — 2,9 метра, длина фюзеляжа — 1,2 метра.

Накануне днем в Одоевском районе между селом Петровское и деревней Маловель нашли беспилотник без опознавательных знаков.

Telegram-канал Mash уточнял, что примерная дальность полета такого дрона составляет около 600 км.

В Тульской области обнаружили упавший беспилотник

В феврале сообщалось, что в Коломенском районе Московской области нашли беспилотный летательный аппарат недалеко от ограждения газовой компрессорной станции. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, целью атаки предположительно был объект гражданской инфраструктуры.

Происшествия,Андрей Воробьев,
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