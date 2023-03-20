У упавшего в Тульской области беспилотника нашли взрывчатку

Взрывчатку обнаружили при обследовании упавшего под Тулой беспилотника, сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации источника, дрон нес около двух килограммов кумулятивных боеприпасов, предназначенных для поражения броневых подвижных и стационарных целей.

Размер крыльев беспилотника — 2,9 метра, длина фюзеляжа — 1,2 метра.

Накануне днем в Одоевском районе между селом Петровское и деревней Маловель нашли беспилотник без опознавательных знаков.

Telegram-канал Mash уточнял, что примерная дальность полета такого дрона составляет около 600 км.