Хаос в Европе: что известно о волне протестов во Франции и Великобритании

В первый день протестов по всей Франции на улицы вышли более миллиона человек. Больше всего - почти 400 тысяч - в Париже. Спонтанные, неконтролируемые, а оттого страшные выступления разъяренных людей. В полицейских летели бутылки с коктейлями Молотова. Горели машины, кидались на стражей порядка взбешенные горожане. На площадях жгли куклы французских политиков, среди которых - больше всего досталось чучелу Макрона.

Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress

Эммануэль Макрон со своей пенсионной реформой стал врагом французского общества номер один. Тысячи человек собрались на площади Согласия в Париже - именно здесь двести с лишним лет назад революционеры отрубили голову Людовику XVI. Сразу же появились граффити - «Тень гильотины все ближе!». Народ скандировал - отрубили голову королю - можем повторить и с Макроном.

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В пятницу протесты - и столкновения с полицией продолжились. Власти нескольких регионов ввели запрет на массовые собрания, но это никого не остановило. Префектуру Ле-Ман манифестанты закидали рулонами туалетной бумаги, в Париже толпа взяла штурмом торговый центр, избив охранников, и разгромила его. Лозунги везде одни и те же - все на баррикады…

В сети появилось видео, как одного из протестующих полицейские забивают ногами - и это тоже распалило толпу.

Пик протестов пришелся на субботнюю ночь. Полиция подготовилась - самые крупные площади французской столицы заранее оцепили. Но толпа начала просто громить все на своем пути - разбивать рекламные щиты, поджигать автомобили и мусорные баки. Полицейские использовали водометы и слезоточивый газ, протестующие - бутылки с зажигательной смесью, камни и фейерверки. Счет задержанных идет на сотни, пострадавших на тысячи. Сегодня крупные города Франции - это баррикады на улицах, разгромленные автобусные остановки перевернутые автомобили и костры.

Дополняет всю эту средневековую картину мусорный хаос на улицах крупных городов. К забастовкам и митингам подключились французские мусорщики, города завалены кучами отходов. Санитарные врачи предупреждают, что вслед за этим разгромом, почти со стопроцентной вероятностью, французов ждет нашествие крыс, желающих поживиться остатками французской свободы.

«В Париже и в других городах, где идут протесты, мусор скапливается уже неделю. Еда разбросана по улицам, прямо на фоне Эйфелевой башни и Нотр-Дама. Это влечет за собой настоящее нашествие крыс, которые разносят болезни, среди них инфекции, передающиеся домашним животным и людям. Власти советуют людям не выбрасывать мусор и хранить его дома!», - рассказывает научный обозреватель «France 24» Ширли Ситбон.

Что касается самого президента Франции, Эммануэля Макрона, то он, в начале марта, когда профсоюзы еще пытались решить дело миром, пребывал в Конго, осчастливливая объятиями конголезских детей и провозглашая свободы в местных пивных барах. Видео отдыхающего и веселящегося Макрона появилось в сети, как раз в разгар протестов и только добавило масла в огонь.

По другую сторону Ла-Манша, в Великобритании, люди тоже вышли на улицы на национальный марш протеста. В минувшую среду полмиллиона человек требовали у правительства повышения зарплат - в стране рекордный рост инфляции. Во главе протеста - медики и учителя. Им не хватает денег даже на то, чтобы, банально, прокормить и одеть себя.

В Лондоне бастуют сотрудники подземки - все основные линии и 270 станций метрополитена были закрыты, что практически парализовало столицу. Исходя из среднего количества пассажиров в день, которые прибывают в Лондон на работу, в основном на метро - пострадали более четырех миллионов лондонцев и пассажиров пригородных поездов.

«То, что нам предлагает правительство в качестве компромисса - это просто мусор. Нам не повышали зарплату уже три года, а инфляция выросла почти на 22%! Все деньги идут куда-то не туда. Мы сами себя финансируем, куда это годится?», - заявил генеральный секретарь профсоюза RMT Мик Линч.

Бастуют и британские паспортисты - они вообще обещали провести пятинедельную стачку. Паспортисты заявили - не будет денег, не будет у англичан и летнего отдыха - и полностью прекратили выдавать загранпаспорта. В целом, Британия переживает самую сильную волну рабочих волнений с начала 1980-х годов: забастовки затрагивают почти все аспекты повседневной жизни, от здравоохранения и транспорта, до школ и пограничных проверок. Эксперты уже назвали эту забастовку способной пошатнуть правительство Риши Сунака.