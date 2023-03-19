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56 минут назад

Крупный пожар произошел на складе в Новой Москве

ТК «Звезда»

Крупный пожар произошел на складе в Новой Москве в воскресенье 19 марта. О возгорании в поселке Щапово Троицкого административного округа сообщил 360 со ссылкой на оперативные службы.

Крупный пожар произошел на складе в Новой Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах с места происшествия видно, что здание склада окутали клубы черного дыма. Очевидцы сообщают, что пламя перекинулось на несколько грузовиков, находивших на территории склада.

В столичном управлении МЧС отметили, что на месте работают экипажи противопожарной службы, причины инцидента установит оперативно-следственная группа.

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