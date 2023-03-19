СК заинтересовался взорвавшим Вечный огонь в Подмосковье школьником

Взорвавшим Вечный огонь в подмосковном Можайске школьником заинтересовался Следственный комитет России. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах случившегося и проверить эту информацию, появившуюся ранее в СМИ, сообщает агентство новостей «Москва».

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Сообщается, что 13-летний подросток нашел огнетушитель у мусорных контейнеров и решил проверить, взорвется ли он, положив его в ходе эксперимента на горелку Вечного огня.

Сейчас школьник поставлен на профилактический учет в полицию. В отношении его матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).