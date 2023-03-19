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53 минуты назад

Суд арестовал блогера-сыроеда после гибели сына

Илья Родин

В Сочи суд арестовал на два месяца автора курсов по сыроедению Максима Лютого, чей сын скончался от истощения. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу СКК.

В пресс-службе пояснили, что суд принял решение удовлетворить ходатайство следствия.

Отмечается, что изначально Лютого обвиняли только в истязании ребенка. Позднее следователи регионального СК выдвинули против него обвинения в убийстве младенца.

По данным ведомства, блогер не только временами отбирал младенца у матери, морил его голодом, но и на регулярной основе обливал холодной водой.

В СК пояснили, что Лютый придерживался сыроедения, пропагандировал голодание в течение длительных периодов. Соответствующие методики он счел возможным применить не только по отношению к себе и к клиентам, но и к новорожденному сыну.

В Сочи от истощения умер месячный ребенок блогера Лютого

В результате, 8 марта малыш скончался от пневмонии и истощения.

Уточняется, что жена блогера находится под домашним арестом.

Происшествия,Видео,Максим Лютый,
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