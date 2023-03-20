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45 минут назад

Блогер-сыроед отказался признать вину по делу о гибели новорожденного ребенка

Lenta.ruиещё 6

Блогер-сыроед Максим Лютый, отец умершего от истощения новорожденного младенца, не признал вины в гибели сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Следователи выяснили, что Лютый не менее трех раз забирал младенца у матери и не давал ему еды в течение суток. В результате ребенок в возрасте одного месяца скончался в Сочи по дороге в больницу. При этом сам Лютый считает, что смерть ребенка не связана с тем, что он лишал его еды.

19 марта Лазаревский районный суд Сочи арестовал Лютого на два месяца.

Максим Лютый — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие. Кроме того, он занимается сыроедением, о чем рассказывает в своих блогах, а также заявляет, что его авторские системы способствуют оздоровлению всего организма.

Ранее в марте в Сочи 33-летнюю жену Максима Лютого, обвиняемую в причинении смерти младенцу по неосторожности, отправили под домашний арест. Как установил суд, женщина родила сына в феврале 2023 года без квалифицированной помощи. Ребенок в госорганах зарегистрирован не был и врачам его не показывали.

Происшествия,Видео,Максим Лютый,
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