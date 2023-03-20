Блогер-сыроед Максим Лютый, отец умершего от истощения новорожденного младенца, не признал вины в гибели сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Следователи выяснили, что Лютый не менее трех раз забирал младенца у матери и не давал ему еды в течение суток. В результате ребенок в возрасте одного месяца скончался в Сочи по дороге в больницу. При этом сам Лютый считает, что смерть ребенка не связана с тем, что он лишал его еды.

19 марта Лазаревский районный суд Сочи арестовал Лютого на два месяца.

Максим Лютый — автор программ, курсов и систем, направленных на мотивацию, а также на физическое и духовное развитие. Кроме того, он занимается сыроедением, о чем рассказывает в своих блогах, а также заявляет, что его авторские системы способствуют оздоровлению всего организма.