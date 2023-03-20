Российский Су-35 сопроводил два бомбардировщика B-52 ВВС США над Балтикой

В понедельник российский самолет Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
Уточняется, что "20 марта над Балтийским морем были обнаружены две воздушные цели, которые летели в направлении российской границы".
"Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целях идентификации и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35, его экипаж занял установленную зону дежурства в воздухе.
После удаления американских бомбардировщиков от госграницы Су-35 вернулся на аэродром базирования, добавили в ведомстве.
Напомним, 14 марта американский БПЛА MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря. По данным российского военного ведомства, беспилотник с выключенными транспондерами направлялся в сторону границы с Россией и вошел в район "временного режима использования воздушного пространства", введенного в связи с проведением спецоперации. В воздух были подняты истребители Су-27 для идентификации нарушителя. В результате резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.