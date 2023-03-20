Российский Су-35 сопроводил два бомбардировщика B-52 ВВС США над Балтикой

В понедельник российский самолет Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

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Уточняется, что "20 марта над Балтийским морем были обнаружены две воздушные цели, которые летели в направлении российской границы".

"Цели классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях идентификации и недопущения нарушения границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35, его экипаж занял установленную зону дежурства в воздухе.

После удаления американских бомбардировщиков от госграницы Су-35 вернулся на аэродром базирования, добавили в ведомстве.