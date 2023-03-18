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10 минут назад

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырёх

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В Эквадоре число жертв землетрясения выросло до четырёх, зафиксированы разрушения в нескольких провинциях.

Число жертв землетрясения в Эквадоре выросло до четырёх
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом информирует служба управления рисками.

«В провинции Эль-Оро... погибли три человека», — передаёт сообщение РИА Новости.

Также известно, что в Эль-Оро обрушилось двухэтажное жилое здание, внутри находятся люди.

Кроме того, сообщается о нанесённом ущербе от землетрясения ряду торговых точек и университету.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения в городе Куэнка в Эквадоре из-за обрушения стены одного из зданий погиб один человек.

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