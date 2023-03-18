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9 минут назад

В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели пумы

ТАСС

Следователь возбудил уголовное дело по двум статьям после поджога вольера с пумой в деревне Митькино, в результате чего животное погибло. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье возбудили уголовное дело после гибели пумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следователем следственного управления по Одинцовскому городскому округу по факту поджога хозяйственной постройки и гибелью содержащегося там животного - пумы - возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 167 и 245 УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 15 марта в деревне Митькино. Неизвестные подожгли вольер, где жила пума. В результате происшествия животное погибло. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, ведется розыск правонарушителей, причастных к совершению преступления.

Происшествия,МВД России,
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