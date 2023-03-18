В Калужской области два подростка утонули в реке Протва

На реке Протва в Обнинске Калужской области, где, по предварительным данным, погибли два подростка, провалившись под лед, организовали поиски. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Поступило сообщение, что утонули два подростка. Информация проверяется, направлена водолазная служба", - сказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы правительства Калужской области, всего под лед провалились пятеро подростков, троих из них удалось спасти, двое погибли. "Спасатели прибыли на место. Поисковые работы еще продолжаются. Приносим свои соболезнования родным и близким", - добавили в пресс-службе.