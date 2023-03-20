Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции, произошедших 6 февраля, превысило 50 тысяч человек. Об этом сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Юнус Сезер.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Как писала «Парламентская газета», в начале февраля в юго-восточных районах Турции произошли два землетрясения магнитудой до 7,7, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. За ними последовали множественные афтершоки. 20 февраля в стране произошло еще два новых землетрясения.

«Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 096 человек, пострадали 107 204 человека», — приводит слова чиновника РИА «Новости».

Ранее из доклада турецкого департамента казначейства стало известно, что общая сумма ущерба от природных катаклизмов в стране превысила 105 миллиардов долларов, что соответствует девяти процентам прогнозируемого ВВП Турции в 2023 году.