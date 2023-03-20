Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции, произошедших 6 февраля, превысило 50 тысяч человек. Об этом сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Юнус Сезер.
Как писала «Парламентская газета», в начале февраля в юго-восточных районах Турции произошли два землетрясения магнитудой до 7,7, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. За ними последовали множественные афтершоки. 20 февраля в стране произошло еще два новых землетрясения.
«Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 096 человек, пострадали 107 204 человека», — приводит слова чиновника РИА «Новости».
Ранее из доклада турецкого департамента казначейства стало известно, что общая сумма ущерба от природных катаклизмов в стране превысила 105 миллиардов долларов, что соответствует девяти процентам прогнозируемого ВВП Турции в 2023 году.
Тем временем начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал «Парламентской газете», что подобные подземные толчки невозможно предугадать. При этом он уточнил, что в России работает геофизическая служба Академии наук, которая как раз отвечает за мониторинг и предупреждение в том числе и подводных землетрясений для районов Дальнего Востока.