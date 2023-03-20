В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
36 минут назад

Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек

Парламентская газетаиещё 3

Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции, произошедших 6 февраля, превысило 50 тысяч человек. Об этом сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Юнус Сезер.

Число жертв землетрясений в Турции превысило 50 тысяч человек
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Как писала «Парламентская газета», в начале февраля в юго-восточных районах Турции произошли два землетрясения магнитудой до 7,7, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. За ними последовали множественные афтершоки. 20 февраля в стране произошло еще два новых землетрясения.

«Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 096 человек, пострадали 107 204 человека», — приводит слова чиновника РИА «Новости».

Ранее из доклада турецкого департамента казначейства стало известно, что общая сумма ущерба от природных катаклизмов в стране превысила 105 миллиардов долларов, что соответствует девяти процентам прогнозируемого ВВП Турции в 2023 году.

Тем временем начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал «Парламентской газете», что подобные подземные толчки невозможно предугадать. При этом он уточнил, что в России работает геофизическая служба Академии наук, которая как раз отвечает за мониторинг и предупреждение в том числе и подводных землетрясений для районов Дальнего Востока.

Происшествия,Землетрясение,Юнус Сезер,Юрий Варакин,Росгидромет,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий