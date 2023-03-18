В России изъяты прибывшие контрабандой 209 кг гашиша

Сотрудники МВД России в результате спецоперации перекрыли канал поставки наркотиков в страну из Прибалтики, изъято 209 килограммов запрещенных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков была получена оперативная информация о контрабандном грузе гашиша, который прибыл из Литвы в двух бочках под видом моторного масла европейского автоконцерна. Он хранился на складе, расположенном на Московском шоссе Петербурга. 17 марта бочки вывез грузовик, который под наблюдением полицейских отправился в деревню Юкки Всеволожского района Ленинградской области. После перегрузки наркотиков в микроавтобус Fiat Ducato его водитель был задержан правоохранителями. Им оказался 46-летний житель Петербурга.

Также силовики взяли его сообщников 27 и 57 лет, которые из своего автомобиля Hyundai на расстоянии с помощью квадрокоптера контролировали перегрузку бочек. В дачном поселке «Троицкое-4» силовики поймали 41-летнего мужчину, координировавшего передачу контрабанды. Изъятый наркотик общим весом 209 килограммов отправлен на экспертизу.