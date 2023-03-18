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26 минут назад

Россиянку задержали за убийство оставленного на балконе младенца

Lenta.ru

В Петербурге следователи задержали 25-летнюю женщину по подозрению в убийстве новорожденной дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Россиянку задержали за убийство оставленного на балконе младенца
Фото: ТАССТАСС

По данным следствия, утром 14 марта женщина в квартире дома на улице Антонова-Овсеенко родила ребенка, но в больницу за помощью обращаться не стала. Вместо этого она оставила младенца на открытом балконе, в результате новорожденная девочка скончалась. После ее гибели женщина положила тело в пакет и вынесла в мусорный контейнер на проспекте Большевиков, где оно было обнаружено позже.

Следователи выясняют обстоятельства и причину, побудившие женщину на убийство своего ребенка. Вскоре ей будет предъявлено обвинение и решен вопрос о мере пресечения.

Происшествия,Следственный комитет,
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