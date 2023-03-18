Россиянку задержали за убийство оставленного на балконе младенца

По данным следствия, утром 14 марта женщина в квартире дома на улице Антонова-Овсеенко родила ребенка, но в больницу за помощью обращаться не стала. Вместо этого она оставила младенца на открытом балконе, в результате новорожденная девочка скончалась. После ее гибели женщина положила тело в пакет и вынесла в мусорный контейнер на проспекте Большевиков, где оно было обнаружено позже.