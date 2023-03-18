В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
26 минут назад

Задержанных в барах Underdog и La Virgen в Москве отпустили из полиции

Газета.Ru

Полиция отпустила задержанных накануне в московских крафтовых барах Underdog и La Virgen. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Константина Ерохина, адвоката, помогавшего задержанным.

Задержанных в барах Underdog и La Virgen в Москве отпустили из полиции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всех доставили в Басманный отдел полиции, где беседы с задержанными проводили в том числе сотрудники ФСБ, сотрудники полиции сопровождающие функции выполняли», — сказал он.

По его словам, задержанных допросили, а также проверяли готовность показать телефон.

Ерохин предположил, что сотрудники правоохранительных органов посетили заведения из-за информации о том, что «один из владельцев клубов якобы собирал деньги на донейшены ВСУ, так как вопросом занимается ФСБ».

Накануне стало известно, что в столичные бары Underdog и La Virgen пришли силовики в связи с подозрением в причастности заведений к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации агентства, администрация этих баров в социальных сетях проинформировала, что в пятницу, 17 марта, и в субботу, 18 марта, заведения будут закрыты.

Происшествия,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий