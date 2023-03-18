Задержанных в барах Underdog и La Virgen в Москве отпустили из полиции

Полиция отпустила задержанных накануне в московских крафтовых барах Underdog и La Virgen. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Константина Ерохина, адвоката, помогавшего задержанным.
«Всех доставили в Басманный отдел полиции, где беседы с задержанными проводили в том числе сотрудники ФСБ, сотрудники полиции сопровождающие функции выполняли», — сказал он.
По его словам, задержанных допросили, а также проверяли готовность показать телефон.
Ерохин предположил, что сотрудники правоохранительных органов посетили заведения из-за информации о том, что «один из владельцев клубов якобы собирал деньги на донейшены ВСУ, так как вопросом занимается ФСБ».
Накануне стало известно, что в столичные бары Underdog и La Virgen пришли силовики в связи с подозрением в причастности заведений к финансированию Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации агентства, администрация этих баров в социальных сетях проинформировала, что в пятницу, 17 марта, и в субботу, 18 марта, заведения будут закрыты.