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11 минут назад

Школьник подорвал Вечный огонь в Подмосковье и попал на видео

Lenta.ru

11-летний школьник из Подмосковья подорвал мемориал Вечного огня и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Происшествие произошло в Можайске возле Дома детского творчества на улице Желябова, мальчик закинул в мемориал автомобильный огнетушитель. В результате шума от взрыва сторож выбежала на улицу и заметила над Вечным огнем в сквере густой дым. Прибывшие на место представители правоохранительных органов обнаружили в потухшем памятнике разорванный порошковый огнетушитель.

Полицейские вычислили хулигана по записи с камер видеонаблюдения, после чего отправились домой к малолетнему нарушителю. Ребенка допросили и поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

В феврале 2023 года крымский суд установил вину 29-летнего жителя республики в осквернении Вечного огня. Мужчина был приговорен к 200 часам исправительных работ.

Происшествия,Видео,
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