Школьник подорвал Вечный огонь в Подмосковье и попал на видео

11-летний школьник из Подмосковья подорвал мемориал Вечного огня и попал на видео. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Происшествие произошло в Можайске возле Дома детского творчества на улице Желябова, мальчик закинул в мемориал автомобильный огнетушитель. В результате шума от взрыва сторож выбежала на улицу и заметила над Вечным огнем в сквере густой дым. Прибывшие на место представители правоохранительных органов обнаружили в потухшем памятнике разорванный порошковый огнетушитель.

Полицейские вычислили хулигана по записи с камер видеонаблюдения, после чего отправились домой к малолетнему нарушителю. Ребенка допросили и поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.